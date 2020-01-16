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Закон о децентрализации — это прямая дорога к федерализации страны, — Петр Порошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон о децентрализации - это прямая дорога к федерализации страны, - Петр Порошенко (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «ЕС» Пётр Порошенко в кулуарах Верховной Рады крайне негативно высказался относительно законопроекта о децентрализации, который был инициирован Президентом Зеленским, и пояснил, почему принятие закона в этой редакции может привести к федерализации страны.

Пётр Порошенко убеждён, что норма закона предполагающая предоставление права об особом статусе регионам таит в себе серьезные угрозы и риски как для целостности страны, так и для ее независимости. , информирует enovosty.com/news.

«Особый статус для Закарпатья, особый статус для Буковины, особый статус для румынов Бессарабии? Так Украины не останется. Это прямая дорога к федерализации», — убеждён Порошенко.

Народный депутат также отметил, что за последние пять лет регионы успели почувствовать реальную децентрализацию, реализуя свои цели и задачи без администрирования из Киева.

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По мнению Порошенко, сегодня власть пытается перетянуть рычаги управления обратно в Киев, с помощью контроля и беспрецедентных полномочий, которые будут предоставлены так называемым, префектам, а также лишив финансирования местные бюджеты.

«Регионам необходима не только декларативная независимость, но и финансовая. Ранее она позволила увеличить местные бюджеты развития городов, сел и посёлков в 5, 7, 15 раз. И люди собственными глазами увидели, как изменилась ситуация за пять лет. Начали строится дороги, школы, детские садики и больницы. Реальный ресурс появился у общин. Этим законом власть пытается разрушить децентрализацию», — убеждён Порошенко.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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