У нас правительство «технопрофанов» с самыми высокими зарплатами в мире, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » У нас правительство «технопрофанов» с самыми высокими зарплатами в мире, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) У нас правительство «технопрофанов» с самыми высокими зарплатами в мире, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко убеждён, что вся ответственность за скандал с аудиозаписями в полной мере ложится на плечи Президента Украины Владимира Зеленского, который и привёл премьера Алексея Гончарука во власть.

«Всю эту камарилью собрал Президент Зеленский, он и несёт политическую ответственность за всех этих людей. Он подал Гончарука, его большинство проголосовало за Гончарука, который в последствии смеялся над Президентом», — отметил нардеп. , информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов: «будет ли расследовать СБУ прецедент с несанкционированной записью топ-чиновников?», Алексей Гончаренко отметил, что господин Баканов сейчас очень занят, он готовится к Олимпийским играм по горным лыжам и все свое время проводит на тренировках, на вопросы национальной безопасности времени у него попросту нет.

Также, Гончаренко отметил, что и состава преступления в разговорах премьера Гончарука с топ-менеджерами также нет.

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«Состава преступления в этих разговорах нет. Ведь нет состава преступления в том, что человек профан, как он говорит, что у правительства нет никакого плана действий. Хочу вам напомнить, что чуть ранее министр Милованов сказал, что он дебил. В этом тоже нет состава преступления», — заметил Гончаренко.

Подытожил Алексей Гончаренко общение с журналистами неутешительным прогнозом и перспективой для Украины.

«Если в правительстве останутся такие же «профессионалы», нас всех ждёт неминуемая экономическая катастрофа, которая ударит по каждому украинцу», — убежден Гончаренко.