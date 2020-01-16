Пусть возвращаются в свой 95 квартал и не отравляют жизнь Украине, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Пусть возвращаются в свой 95 квартал и не отравляют жизнь Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО) Пусть возвращаются в свой 95 квартал и не отравляют жизнь Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде поделилась своими впечатлениями относительно обнародованных ранее аудиозаписей на которых, якобы, звучит беседа Алексея Гончарука и его команды.

Признание премьер-министра Алексея Гончарука в собственной некомпетентности не вызвала особого удивления у Тимошенко.

Негодование лидера партии «Батькивщина» вызвало то, что в стране, переживающий сложную экономическую рецессию, на должность руководителя правительства назначается человек, который по его же собственному заявлению «профан в экономике».

Тимошенко убеждена, что кто-то намеренно бросает Украину в руки управленцев, которые не обладают знаниями, навивками и опытом для управления страной.

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«Это значит, что кто-то намерено бросает Украину в руки невежд, которые выполняют указания извне. Только устами премьер-министра и приближенных чиновников мы могли услышать, что президент страны некомпетентен, что он ноль в управлении страной. Это значит, что Украина, эмоционально базируясь на сериале «Слуга народа», отдала в руки свои жизни и жизни своих детей крайне некомпетентным людям», — поделилась своими соображениями нардеп.

Тимошенко не видит смысла в отставке Гончарука и косметических перестановках в Кабмине, поскольку считает, что высшие эшелоны власти в Украине нуждаются в радикальной перезагрузке.

Депутат считает, что на смену им должны прийти компетентные и профессиональные политики и экономисты.

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«Тут не вопрос, как они теперь будут «переставлять стулья», будут снимать Гончарука или не будут. Необходимо перезагружать власть в целом. Тут возникает вопрос, либо они будут процветать, а страна — погибать, или страна начнёт процветать, но только без них. Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95 кварталы, и не отравляют жизнь Украине», — эмоционально подытожила Тимошенко.