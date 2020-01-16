Пусть Гончарук покажет, что ценного создал. Ему нечем гордиться, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Пусть Гончарук покажет, что ценного создал. Ему нечем гордиться, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Пусть Гончарук покажет, что ценного создал. Ему нечем гордиться, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады поделилась своими мыслями относительно вчерашней публикации, якобы, разговора Гончарука с членами правительства и представителями Нацбанка.

Прежде всего депутата удивил тот факт, что премьер министр страны, у которой дефицит в бюджете в размере 50 млрд грн и в ближайшей перспективе эта «дыра» будет только расти, в это самое время поощряет начисление баснословных премий и зарплат руководству НАК Нафтогаз и руководителю Укрпочты. , информирует enovosty.com/news.

«Я хочу обратиться к г-ну премьеру, который у себя в fb написал, что очень правильно, что высокие зарпалаты получают члены правительства и топ-чиновники, поскольку это поможет избежать коррупции в высших эшелонах власти. Так у меня вопрос к премьеру, а правильно ли мы делаем, повышая зарплаты и выписывая себе премии, когда такая огромная дыра в бюджете страны?», — заявила нардеп.

На вопрос журналистов: «повлияет ли этот скандал на ситуацию в экономике страны?», Верещук ответила отрицательно, поскольку убеждена, что на экономические процессы в стране оказывают влияние много других факторов помимо обнародованой вчера беседы в кабмине.

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Отдельно Ирина Верещук остановилась и на вопросе национальной безопасности поскольку беспрепятственная запись первых лиц государства вызывает много вопросов к СБУ и качеству их работы. В тоже время, по словам Верещук, глава правительства также должен понимать и контролировать свою риторику, особенно если это касается первого лица страны, — убеждена нардеп.

Ирина Верещук также напомнила премьер-министру, что своим положением и должностью он прежде всего обязан Президенту Зеленскому, о котором он отзывался в столь пренебрежительной манере.

«Это несправедливо по отношению к Президенту. Я не считаю, что у Президента туман в голове. Думаю, у него все нормально. Как раз Президент хорошо понимает основные категории экономики, поскольку смог построить медиа империю и был эффективным менеджером. Он не воровал с бюджета, и не ждал дотаций, а самостоятельно строил свой бизнес. Пусть покажет, что построил премьер Гончарук, ему нечем похвастаться», — эмоционально заявила нардеп.

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