Корниенко удивило не признание премьера Гончарука в некомпетентности, а транскрипция аудиозаписи (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Корниенко удивило не признание премьера Гончарука в некомпетентности, а транскрипция аудиозаписи (ВИДЕО) Корниенко удивило не признание премьера Гончарука в некомпетентности, а транскрипция аудиозаписи (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не видит ничего скандального в содержании самого разговора премьера Гончарука и его ближайшего окружения, обнародованного вчера СМИ. Напротив, глава фракции убеждён, что был серьёзный и предметный разговор относительно способов решения экономической ситуации в стране.

«Относительно содержания самого разговора, то он касается в принципе неплохих вещей, например, экономической ситуации, как ее решить, как выйти не те позитивные показатели про которые говорило правительство, когда ми его назначали. Там обсуждались какие-то экономические вещи», — убеждён Корниенко. , информирует enovosty.com/news.

Нардепа больше беспокоит тот факт, что существует возможность аудиозаписи первых лиц государства. В связи с этим будет обращение в Cлужбу Безопасности Украины относительно проведения соответствующих проверок.

Нардеп не исключает, что кто-то внутри команды премьера мог быть инспирирован извне для совершения подобного рода действий.

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Также Корниенко не до конца уверен в подлинности данных аудиозаписей, поэтому ждёт подтверждения их аутентичности и подлинности.