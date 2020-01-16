Гончарук компромиссный премьер, не знаю кому выгодна его дискредитация, — Давид Арахамия

Главная » Последние новости » Политические новости » Гончарук компромиссный премьер, не знаю кому выгодна его дискредитация, - Давид Арахамия Гончарук компромиссный премьер, не знаю кому выгодна его дискредитация, - Давид Арахамия

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал всех сконцентрироваться не на сути сказанного премьером Гончаруком, а на вопросе национальной безопасности в связи с фактом прослушки, который его по мнению более важен.

«Каким образом эти записи были сделаны? Возможно, это частная компания записала разговор в кабинете премьера. А ведь он имеет доступ к государственной тайне. А вот, если бы по газу были переговоры перед поездкой в Россию? Вы же понимаете, какая огромная опасность», — возмущённо отметил нардеп, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналиста «Экономических новостей», останется ли премьер Гончарук на своей должности после обнародования аудиозаписей и резонанса, который они вызвали в обществе, Давид Арахамия ответил утвердительно.

Кроме того, по просьбе журналистов, глава фракции «Слуга народа» уточнил детали вчерашней встречи Премьера Гончарука и Президента Зеленского, сообщив, что публикация аудиозаписи совпала по времени с визитом Гончарука в Офис Зеленского. Подробности встречи, нардеп не сообщил.

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Арахамия, также не знает о реакции Президента на нелицеприятные высказывания Гончарука в его адрес.

«Это право Президента обижаться, или нет. Мы не знаем, что там было на самом деле. Нет нарушения закона? Я считаю, что нет. Есть нарушения какие-то другие? Я считаю что нет. Есть вопрос по безопасности? Точно есть. Давайте сосредоточимся на этом», — предложил журналистам Давид Арахамия.