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11:41 17 января Путина должны были убить: Стали известны подробности
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День памяти киборгов: Что этот день значит для украинцев (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » День памяти киборгов: Что этот день значит для украинцев (ФОТО)
 
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Сегодня, 16 января, украинцы чтят память защитников Донецкого аэропорта

Оборона Донецкого аэропорта продлилась 242 дня. Страшные бои продолжались настолько долгое время, так как контроль над аэродромом Донецкого международного аэропорта имел важное стратегическое значение. Именно потому с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года украинские «киборги» защищали аэропорт от пророссийских боевиков. Свою жизнь готовы были отдать спецназовцы третьегого отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93-й ОМБр, 57 отдельной мотопехотной бригады, 74-го отдельного и 90-го отдельного аэромобильного разведывательного батальонов, полк «Днепр-1» и бойцы Добровольческого украинского корпуса. По официальным данным, аэропорт стал последним домом для сотен украинских героев, информирует enovosty.com/news.

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История самого героического сражения поразила украинцев. О «киборгах» слагали легенды, за них молились, память о них живет в сердцах украинцев. «…Я не знаю, кто там сидит, но это не люди – это киборги…» — это слова из поста в блоге и стал причиной того, что бойцов, защищающих аэропорт стали так называть. Именно это слово начали использовать и журналисты, и официальные лица, в том числе и президент Украины Петр Порошенко.

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О том, как «киборги» защищали аэропорт был снят фильм. В центре киноленты Ахтема Сеитаблаева — история, которая проходит на протяжении двух недель в аэропорту в сентябре 2014-го года. Фильм получил положительные отзывы критиков, его показали в американском Конгрессе и посмотрело рекордное количество украинцев.

Слава и вечная память всем украинцам, которые положили жизни, защищая свою родную страну.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 432

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