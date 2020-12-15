Юрий Подорожний: «Формула «просто надо перестать стрелять» на Донбассе не работает»

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Верховная Рада планирует продлить "особый статус" ОРДЛО еще на один год

С вопросом о относительно целесообразности продления «особого статуса» ОРДЛО «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Центра общественного развития Юрию Подорожнему, информирует enovosty.com/news.

Юрий Подорожний сообщает, что во вторник, 15 декабря, по информации, которую сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, парламент будет рассматривать пролонгацию еще на один год закона об особом статусе Донбасса без внесения в него изменений.

«Конечно, это означает лишь то, что переговоры по Донбассу в минском формате зашли в тупик и стороны не могут договориться. С одной стороны, это кажется отрицательным. Особенно в контексте обещаний действующего президента об установлении быстрого мира и способности новой власти договариваться с русскими, имея какие-то секретные возможности. Но интрига не вышла за пределы избирательной кампании и уже во время встречи в нормандской формате стало очевидным, что формула «просто надо перестать стрелять» не работает.

Тупиковая ситуация на переговорной площадке в Минске и пролонгация закона об особом статусе Донбасса в такой не простой ситуации вселяет оптимизм только потому, что отсутствие результата говорит о том, что переговорщики с украинской стороны не сдают национальные интересы, поэтому в данном случае отсутствие результата должно восприниматься с осторожным оптимизмом. Собственно действующий закон, который продлевают уже не первый год, является признаком приверженности Украины минским договоренностям и, пусть и несовершенного, но урегулированного порядка отношений Украины и оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

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Относительно разговоров о возможном принятии закона на более долгий срок, чем один год. Конечно такие советы были бы справедливы в том случае, если бы Украина была уверена в договоренностях с агрессором и имела бы возможность выстраивать какие-то стратегические планы. В данном случае срок в один год означает, что никто с уверенностью не может сказать как будут развиваться события дальше. А потому, успокаиваться и думать, что война позади является недальновидно», — сообщает Юрий Подорожний