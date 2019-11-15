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Выведение бизнеса в легальное поле, как источник наполнения госбюджета, — Нина Южанина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Выведение бизнеса в легальное поле, как источник наполнения госбюджета, - Нина Южанина (ВИДЕО)
 
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Начинать работу над бюджетом следовало бы с изменения налогового законодательства, что позволило бы малому и среднему бизнесу, который сейчас находится преимущественно в тени, начать платить хотя бы минимальные налоги. Об этом заявила депутат от «Европейской солидарности», Нина Южанина.

Она также отметила, что нынешняя редакция бюджета 2020 ничем не отличается от предыдущих, а общество так и не увидело реальных драйверов роста и перспективы в будущем, информирует enovosty.com/news.

По ее мнению, в нынешний бюджет не был заложен тот фундамент и базис, который бы стал опорой для реализации всех тех обещаний, которые были даны людям нынешней властью.

«Даже при отсутствии позитивной динамики в переговорах с МВФ власти надо было двигаться в сторону поиска новых ресурсов. Например, попытаться вывести из тени часть экономики, с внесения изменений в налоговый кодекс и формировать бюджет уже на основании этих изменений, которые позволи бы бизнесу начать работать в легальном поле», — подчеркнула Южанина.

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Автор: Елена Каденко
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