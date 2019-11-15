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Украинскую ГТС упаковали в финансовую авантюру, которая лишит нас 3 млрд доходов, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинскую ГТС упаковали в финансовую авантюру, которая лишит нас 3 млрд доходов, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что закон о защите украинской газотранспортной системы (ГТС), хранилищ и магистральных линий электропередач был сфальсифицирован в Верховной Раде Украины. В случае его подписания президентом Зеленским, она собирается идти в Конституционный суд, подавать заявления в ГБР, НАБУ и СБУ.

«После голосования в уже принятый закон были внесены нормы, которые изменили его содержание на «диаметрально противоположный», — заявила Тимошенко.

По ее словам, правительство фактически лишат права управлять крупнейшей государственной собственностью, ГТС, и контролировать доходы от нее.

Тимошенко сообщила, что после правок закон разрешает передавать право управления хозяйствующему субъекту. Кроме этого, по ее словам, государство не может отказаться от внесения инвестиций, долги за которые должны вкладываться в тарифы для людей.

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«Сегодня на голосование в зал был внесён законопроект, который нарушает и Конституцию Украины, и целый ряд законов. В нем написано, что ГТС можно передавать хозяйствующим субъектам с государственной собственностью. И далее там есть пункт, который устраняет украинское правительство от управления одним из крупнейших субъектов государственной собственности», — заявила Юлия Тимошенко.

Она утверждает, что прикрываясь европейскими требованиями о выделении ГТС, в закон «упаковали финансовую авантюру», которая лишит Украину 3 миллиардов доходов и права управлять этой собственностью.

«Неопытная украинская власть попала под влияние крупных мошенников, аферистов финансовых глобального мира, и они управляют сегодня нашей страной, а не выбранная людьми власть», — утверждает Тимошенко.

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Лидер «Батькивщины» сообщила, что напишет письмо Владимиру Зеленскому с требованием не подписывать закон. Вместе с тем, она сообщила, что собирается обжаловать его в Конституционном суде. Также она убеждена, что было совершено уголовное преступление, поэтому ее команда будет подавать заявления в ГБР, НАБУ и СБУ.

Напомним, в конце октября Рада приняла закон об анбандлинге.

«Наконец, мы отделили транспортировки природного газа от его добычи и поставок. Это сверхважно, потому анбандлинг — это, в первую очередь, внедрение европейских газовых правил. И ни в коем случае не приватизация стратегических активов!», — написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

Новой моделью анбандлинга предусматривается передача Фондом государственного имущества (ФГИ) газотранспортной системы (ГТС) в хозяйственное пользование компании ООО «Оператор ГТС Украины», созданной Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».

В свою очередь «Оператор ГТС» должен подать документы на сертификацию Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и следом сертификацию должно подтвердить Европейское энергетическое сообщество.

Таким образом, «Оператор ГТС» получает право коммерческого использования ГТС и становится ее оператором и стороной, которая подписывает транзитный контракт от Украины с компанией «Газпром» (Россия).

При этом, чтобы обеспечить реальное отделение согласно европейским правилам и независимо от «Нафтогаза», управлять компанией должна отдельная структура.

Отмечается, что для этого в модель вводится компания «Магистральные газопроводы Украины», и эта компания будет заведена под управление Министерства финансов.

Также «Магистральные газопроводы» должны будут выкупить ООО «Оператор ГТС Украины» у «Нафтогаза», однако так, чтобы, с одной стороны, сократить вероятность влияния руководства НАКа на оператора, с другой — сохранить экономический интерес от транзита для «Нафтогаза».

Сообщается, что был выбран вариант выкупа с рассрочкой на 15 лет, при этом ежегодные платежи за «Оператора ГТС» будут зависеть от объемов транзита.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 381

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