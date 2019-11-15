Спиртовую отрасль Украины могут уничтожить, — Олег Волошин (ВИДЕО)

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Власть отдаёт на откуп частным производителям спиртовую отрасль, — Олег Волошин.

Власть может повторить ошибку своих предшественников, которые опрометчиво уничтожили сахарную отрасль в Украине. Теперь на повестке дня — спиртовая отрасль. Вместо создания эффективного управления, государство самоустраняется от контроля над этой отраслью и хочет передать ее в частные руки. Об этом заявил депутат фракции «ОП За жизнь», Олег Волошин.

По его мнению, в этой отрасли действительно необходимо навести порядок, поскольку спиртовая отрасль «славится» своей коррупционной составляющей, а также является кормушкой для многочисленных нечистоплотных чиновников.

«Государство должно взять на себя ответственность и навести там порядок, оставив за собой право монополии. Ведь бизнесмен обязан думать о собственной прибыли и не обязан переживать о доходах государства. Поэтому, так называемая демонополизация спиртовой отрасли в Украине, лишит государство серьезной статьи доходов. В прошлом году ГП «Укрспирт» дал бюджету около 6 млрд грн поступлений», — отметил г-н Волошин.

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Напомним, в профильном Комитете ВР по вопросам развития экономики настаивают на отсрочке демонополизации спиртовой отрасли до завершения процесса приватизации ГП «Укрспирт». В Комитете решили рекомендовать включить законопроект Президента в повестку дня второй сессии ВР и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу, с условием доработки документа ко второму чтению с учетом всех замечаний.