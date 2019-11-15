«Слуги народа» голосовали за рынок земли по темникам, — Сергей Левочкин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слуги народа» голосовали за рынок земли по темникам, - Сергей Левочкин (ВИДЕО) «Слуги народа» голосовали за рынок земли по темникам, - Сергей Левочкин (ВИДЕО)

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Земельна реформа в Украине должна быть очень хорошо взвешенной. Законодательные инициативы, которые мы сейчас наблюдаем сейчас, не соответствуют этим критериям. Это большой риск для всего государства», — заявил депутат от фракции «За жизнь» Сергей Левочкин.

«Депутатам от «Слуги народа» перед голосованием об открытии рынка земли раздали темники, в которых одним из аргументов голосовать «за» была перспектива покупки земли иностранцами, которые станут союзниками Украины перед агрессией Россией. А вот обещание президента Зеленского провести референдум по продаже украинской земли иностранцам, очень сильно расходится с подобными действиями власти в парламенте» — так прокомментировал голосование в ВР по открытию рынка земли, Сергей Левочкин, информирует enovosty.com/news.

По его словам, сейчас украинская сельскохозяйственная земля является сильно недооцененной.

«В экономических условиях, в которых сегодня находится Украина, открытие рынка земли, по сути, ограбит нынешних владельцев паев. Такая земля, которая есть в Украине, должна быть дооценена и стоить на европейском уровне», — отметил Сергей Левочкин.

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«В стране нет кадастра, земля недооценена, люди бедные, огромное количество людей несправедливо обделены паями, рынок земли сегодня будет работать против каждого украинца. Люди которые голосовали — не понимают за что они голосовали, они даже не читали законопроект», — подчеркну Левочкин.