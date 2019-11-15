Скороход и Полякова исключаем за инакомыслие, кнопкодавов оставляем, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Скороход и Полякова исключаем за инакомыслие, кнопкодавов оставляем, - Александр Дубинский (ВИДЕО) Скороход и Полякова исключаем за инакомыслие, кнопкодавов оставляем, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Из фракции «Слуга народа» исключили Полякова и Скороход, но оставили кнопкодавов. 30 процентов фракции не поддержало это решение. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа», Александр Дубинский.

«Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством. А вот кнопкодавов не исключили. Это решение из кондачка, так как у нас нет положение о фракции», — заявил он, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Дубинский уточнил, что голосовал против исключения Полякова и Скороход, так как это прецедент, который может привести к полному развалу фракции «Слуга народа».

Исключенная уже из состава фракции «Слуга народа» Анна Скороход заявила сегодня в парламенте о том, что нардепы провластной партии получают деньги в конвертах.

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Напомним, 14 ноября народный депутат от «Слуги народа» Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении.

В свою очередь, Антон Поляков считает его исключение из фракции — политической расправой со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана.

Поляков – член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Ранее нардеп Антон Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неоднократно вызывал к себе в кабинет депутатов фракции «Слуга народа» для «дачи пояснений» из-за их отказа голосовать за те или иные законопроекты.