Меня исключили из фракции из-за сбора подписей за недоверие генпрокурору Рябошапке, — Руслан Поляков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Меня исключили из фракции из-за сбора подписей за недоверие генпрокурору Рябошапке, - Руслан Поляков (ВИДЕО) Меня исключили из фракции из-за сбора подписей за недоверие генпрокурору Рябошапке, - Руслан Поляков (ВИДЕО)

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Исключенный из фракции «Слуга народу» нардеп Антон Поляков считает, что его исключили из-за того, что он собирал подписи за отставку Генпрокурора Руслана Рябошапку.

«Меня исключили из фракции «Слуга народа» за то, что я инициировал сбор подписей в парламенте за недоверие Генпрокурору Рябошапке», заявил Поляков. , информирует enovosty.com/news.

«Я связываю это с тем, что я начал собирать подписи за выражения недоверия Генеральному прокурору. То есть у нас есть дело внефракционного депутата Приходько, который сейчас подголосовывает «Слуге народа», дело находится в суде, его не надо расследовать, Генеральный прокурор мне неоднократно сообщал и на фракции и лично, что представление о снятии неприкосновенности лежит на подписи. Но почему он это не подписывает он мне не сообщил… там у человека заморозили 2 миллиарда гривен, украденых через государственный аграрный фонд. Затягивается расследование по делу Бурисмы, которое то исчезает, то вновь появляется в поле зрения Генпрокурора», — рассказал Поляков.

По его словам, на заседании, где его исключили, было меньше половины членов фракции «Слуга народа».

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Накануне также Поляков опубликовал в своем Telegram скриншот переписки, в котором якобы изложены причины его исключения. Неизвестный автор сообщения утверждал, что Поляков пропускает заседания без предупреждения, голосует вразрез с решениями фракции и «подводит в критические моменты».

Поляков опроверг эти обвинения, заявив, что не прогуливал, а отдельные законопроекты не поддерживал из-за своих принципов.

«У меня прогулов вообще нет… Голосование против? Ну ребята, есть какие-то единичные законопроекты, по которым у меня принципиальная позиция, потому что я был избран людьми. Да, есть позиция и общая линия партии, но линия президента, которая немножко, давайте прямо говорить, отличается в некоторых вопросах от позиции фракции. Правильно? Правильно. Я должен выражать волю избирателей. И если в каких-то законопроектах проголосовал против или воздержался — это единичные случаи, и на самом деле есть депутаты, которые больше меня нарушали эту партийную дисциплину», — заявил он.

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Также Поляков намекнул, что позиция Президента Зеленского и фракции «Слуга народа» по ряду вопросам сильно расходится: «Да, есть общая позиция партии, есть линия Президента, которая в некоторых вопросах отличается от позиции фракции», — заявил Поляков.

Напомним, сегодня состоялось заседание фракции «Слуга народа», на котором было принято решение об исключении Антона Полякова и Анны Скороход из фракции.

По словам некоторых депутатов из «Слуги народа», на данном заседании фракции присутствовали далеко не все члены фракции, голосовали поднятием рук и в протоколе данное голосование не зафиксировано.

По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, в сессионном зале ВР депутатам раздали протокол, где каждый член фракции должен высказать свою точку зрения по данному вопросу.