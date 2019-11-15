Изгнание из «Слуги народа»: В Раде разгорелся мощный скандал и посыпались откровения

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Во фракции «СН» стало на два нардепа меньше

Вчерашний скандал с народным депутатом Анной Скороход получил продолжение: во фракции «Слуга народа» стало на два депутата меньше. Во время закрытого заседания в пятницу, 15 ноября, было решено исключить Анну Скороход и Антона Полякова. Источники говорят о том, как эти депутаты не захотели голосовать в поддержку введения рынка земли, потому и поплатись своими местами, информирует enovosty.com/news.

Конечно же, ни Скороход, ни Поляков не промолчали после своего изгнания. Женщина, которая теперь уже стала внефракционным депутатом, заявила, что не шла против главы государства, а всегда поддерживала Зеленского и будет в дальнейшем это делать. Тем не менее, она заявила о том, что сейчас наказывают за инакомыслие, за точку зрения. Она спросила, чем отличает действия власти сегодня от того, что было во время президентства Виктора Януковича.

В свою очередь, Антон Поляков в кулуарах Рады заявил о том, что не видит реальных причин для своего изгнания с президентской франкции. «Никаких доказательств, что я хуже всех голосую или прогуливаю заседания предоставлено не было…. Арахамия говорит, что инакомыслие не может быть основанием для исключения, но при этом он также говорит «ты не с нами плывешь», — заявил нардеп в разговоре с журналистами.