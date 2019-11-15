Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде (ВИДЕО) Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде (ВИДЕО)

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Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде, поскольку не смогла найти общий язык с премьер-министром Украины Гончаруком. Об этом она сообщила сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины.

Верещук отметила, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня назначил ей встречу, на которую не явился без каких-либо личных объяснений. , информирует enovosty.com/news.

«Сегодня мне была назначена встреча на 9 часов на 7 этаже в кабинете Премьера. Я приехала как и договаривались, но премьера не было. Мне объяснили, что он почему-то не сможет со мной встретиться, потому что находится в Верховной Раде. Я считаю, это проявлением неуважения. Но тем не менее, пусть это остаётся на совести премьера», — подчеркнула Верещук.

«С сегодняшнего дня складываю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусируюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает», – подытожила Верещук.

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