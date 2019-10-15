Хватит ли денег на украинскую армию в новом бюджете? (ВИДЕО)

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В бюджете Украины на 2020 год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны. В целом, это 5,4% от ВВП. И это больше, чем было предусмотрено на эти цели в бюджете прошлого года. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины заявил народный депутат от фракции «Голос» Владимир Цабаль.

Важный момент, который требует урегулирования, это распределение дополнительных 28 млрд грн, выделенных РНБО. На какие программы в Министерстве обороны и других силовых ведомствах будут направлены эти средства, задается вопросом В.Цабаль, информирует enovosty.com/news.

По его словам, бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже направил запрос правительству, в котором попросил внести ясность в распределение этих средств до рассмотрения госбюджета во втором чтении.

Важно распределить эту внушительную сумму в 28 млрд грн по силовым ведомствам, а не оставлять на балансе РНБО, подчеркнул нардеп.

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