ВСК по «дорожной карте» по Донбассу не панацея, но эффективный инструмент, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » ВСК по "дорожной карте" по Донбассу не панацея, но эффективный инструмент, - Ирина Верещук (ВИДЕО) ВСК по "дорожной карте" по Донбассу не панацея, но эффективный инструмент, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Создание временной специальной комиссии в парламенте Украины по разработке «дорожной карты» по мирному урегулированию конфликт на Донбассе позволит членам всех фракций и межфракционным депутатам объединиться для выработки единой стратегии, к которой президент Зеленский обязательно прислушается, убеждена нардеп от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«У нас есть конечная цель — мир в Украине. И ВСК должна прописать алгоритм наших шагов в этом вопросе исходя из предыдущего опыта, по которому нам надо двигаться к конечной цели — миру, не переходя за красные линии, отметила г-жа Верещук.

«Верховная Рада является той структурой, которая формирует основы внешней и внутренней политики. И я разделяю идею по созданию временной специальной комиссию, которая бы разработала основания для дорожной карты, которую будут соблюдать все должностные лица и все органы государственной власти во время дальнейших шагов по деоккупации и реинтеграции Донбасса. Надеюсь, что все фракции эту идею поддержат. И в дальнейшем она может быть оформлена в проект соответствующего постановления», — подытожила Ирина Верещук.