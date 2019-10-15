Владимир Воля рассказал о влиянии решения ООН на аннексию Крыма

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В ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций из-за переселения людей из материковой части в украинский Крым, что влияет на демографию оккупированного полуострова.

С вопросом относительно влияния решения ООН на аннексию Крыма “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что с точки зрения международного права изменение демографии оккупированного полуострова однозначно является нарушением

«С точки зрения международного права это однозначно является нарушением, но вот с точки зрения фактической ситуации мы видим, что Россия не допускает каких-либо переговоров относительно статуса Крыма. То есть она не реагируют ни на какие решения международных судов, ни на какие решения и политические заявления Совета Европы и ООН по поводу нарушения прав человека. Поэтому данное признание останется одним из тех политических заявлений и международно-правовых констатаций, которые, да, имеют основания, но Россия вряд ли будет на них реагировать и будет продолжать свою политику изменения демографического состава.

Прежде всего необходимо понимать, что изменение демографического состава произошло за счет усиления военной группировки РФ на полуострове. Поэтому наивно ожидать, что Россия пойдет по пути сокращения своей военной группировки в Крыму», — сообщает эксперт

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