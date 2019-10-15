Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

15.10.2019 г.
18:59Хватит ли денег на украинскую армию в новом бюджете? (ВИДЕО)
18:39Журналист в одном фото показал весь современный Донецк
18:18ВСК по "дорожной карте" по Донбассу не панацея, но эффективный инструмент, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:54Владимир Воля рассказал о влиянии решения ООН на аннексию Крыма
17:05Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО)
16:15Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)
15:22Киев не будет решать судьбу рынка земли в Украине, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
Все политические новости

Аналитика

15.10.2019

Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?

Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Судьба транзита голубого топлива в страны Евросоюза (ЕС) по территории Украины после 2019 года, когда заканчивается срок ныне действующего газового контракта ...
11.10.2019

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Скандальный суд восстановил одиозного Станислава Шевчука на должности главы Конституционного суда, Епифаний рассказал об эпохальном этапе для ПЦУ, а ...
10.10.2019

Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева

Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план Б по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
Пресс-марафон Владимира Зеленского побил мировой рекорд, помощники адвоката Трампа арестованы из-за Украины, а на Донбассе убит украинский военный, - ...

Последние новости

15.10.2019 г.
19:52 Вице-премьер рассказал о дальнейших шагах Украины навстречу ЕС
19:37 В Колумбии задержали 81-летнюю старушку с кокаином в инвалидном кресле
19:20 В США разрабатывается оружие нового поколения NGSW
18:59 Хватит ли денег на украинскую армию в новом бюджете? (ВИДЕО)
18:50 Reuters: В Шотландии планируют провести референдум о независимости
18:39 Журналист в одном фото показал весь современный Донецк
18:23 В Бразилии в элитном районе рухнула жилая многоэтажка (ВИДЕО)
18:18 ВСК по "дорожной карте" по Донбассу не панацея, но эффективный инструмент, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:54 Владимир Воля рассказал о влиянии решения ООН на аннексию Крыма
17:35 Сначала аудит стратегических объектов и только затем приватизация, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:31 МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики
17:15 Победителем 5-го сезона Кубка Героев АТО стала команда СБУ «SB Team»
17:05 Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО)
16:56 В ВМС Украины открыли водолазную школу (ВИДЕО)
16:51 Синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь
16:37 В Украине подорожает хлеб
16:15 Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)
16:13 Киберпреступники начали воровать цифровые подписи
15:58 Гончарук рассказал о дальнейших планах правительства по сотрудничеству с МВФ
15:54 На снимках запечатлели катастрофическое таяние ледников (ФОТО)
15:46 В Киеве на вокзале ромы пытались ограбить Руслану Писанку: подробности
15:33 Иностранные СМИ связывают импорт электроэнергии из России в Украину с интересами олигарха Коломойского
15:31 В США за 32 секунды украли картину Дали стоимостью $20 тыс (ВИДЕО)
15:22 Киев не будет решать судьбу рынка земли в Украине, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
15:17 Украинцы устроили настоящий праздник для раненых бойцов ВСУ
15:04 РПЦ не оставит попыток по дискредитации ПЦУ, - Злой Одессит
15:03 Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1
15:00 Си Цзиньпин заявил, что попытки разделить Китай закончатся «раздробленными телами и костями»
14:45 США представили проект сверхскоростного разведывательного вертолета
14:38 Искусственный интеллект создал новый материал
14:30 Вокруг Киева хотят построить платную дорогу: подробности проекта
14:16 Больше воздуха для людей, меньше льгот для олигархов, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
14:15 Россия традиционно не признает обвинения в бомбежке больниц в Сирии
14:00 Специалисты измерят точную высоту Эвереста: ученые предполагают, что гора уменьшилась
13:55 Математическая сенсация: Украинка решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет
13:35 В Украине планируют увеличить социальную помощь молодым родителям
13:30 Украина и Беларусь возглавили рейтинг самых бедных европейских стран
13:24 Большая победа для Украины в Лондоне. У Коломойского осталась одна дорога
13:21 Определен лучший игрок матча Украина - Португалия
13:20 ПриватБанк выиграл апелляцию у Коломойского-Боголюбова
13:00 СМИ: В авиакатастрофе погиб близкий друг и соратник Путина Евгений Пригожин
12:59 На Киевщине появился памятник Кузьме Скрябину
12:46 Свадебные генералы ГРУ и операция “слив”, - "Злой одессит"
12:41 "Самое длинное челлендж-фото": "Укрзализныця" присоединилась к популярному Tetris Challenge
12:37 Стало известно, сколько наличности находится "на руках" у каждого украинца
12:32 Украинская кукуруза покорила китайцев и египтян
12:31 Двадцать украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии
12:28 В Украине хотят сократить количество получателей субсидий: что нужно знать
12:22 Конец американо-турецкого сотрудничества: США хотят вывезти свое ядерное оружие из Турции
12:19 Украинцы побили рекорд по приобретению дорогих автомобилей
12:09 В Южной Корее презентовали первый бюджетный “стелс для бедных”
12:04 Кризис с курдами в Сирии: Чем ситуация опасна для Украины
11:53 Трамп пытается подкупить Эрдогана новейшими американскими самолетами
11:42 Золотое время: Как и когда купить хорошее авто с большой скидкой
11:36 Американские ученые создали абсолютно новый метод борьбы с раком
11:25 В Кремле четко дали понять, что Крым крепко держат в кулаке
11:21 Когда построят метро на Троещину - ответ мэрии
11:10 Россия меняет демографию полуострова: В ООН забили тревогу из-за ситуации в Крыму
10:47 Признак будущего инсульта кроется во рту. Специалисты рассказали о тревожных сигналах
10:44 Самые веселые похороны: Видео с криками из гроба моментально стало вирусным
Все новости »

Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Благими намерениями выстелена дорога в ад, так прямолинейно высказался народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук, комментируя законопроект о перезагрузке судебной системы, которая сегодня рассматривается в в Верховной Раде Украины.

По словам Вакарчука, в законопроекте очень много принципиальных недоработок, с которыми фракция «Голос» согласиться не может.
Так, например, предложение о сокращении количества судей в два раза, по словам С.Вакарчука, крайне негативно скажется на эффективности и темпах рассмотрения дел, поскольку уже сейчас судьи не успевают их рассматривать.
Также члены ВККС и ВП, которые должны отвечать за обновление судейской системы, для начала должны быть сами обновлены. При этом, на сегодняшний день они контролируются старой судейской системой, что абсолютно не допустимо, убежден Вакарчук.
Эти и многие другие недоработки, а также то, что ни одна правка фракции «Голос» не была учтена, не позволяет фракции голосовать за этот закон.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 200

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины
Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко
Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Все статьи


Загрузка...

Армия

Автоматизированная система управления 73Н6 «Байкал-1»
Вертолет Sikorsky CH-53E «Super Stallion» (США)
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage F1 (Франция)
Бронированный автомобиль KRAZ FEONA (Фиона)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Избиение боссом украинского актера в Польше. Появились скандальные детали (3821)

Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины (3564)

"В боевой готовности": Появились тревожные данные о войсках РФ около границ Украины (3501)

Россия готовится к новому удару, - Шевцова (3273)

Соцсети шокированы решением Нидерландов относительно Украины (3111)

"Когда ж вас всех там перебьют-то?": Украинский музыкант угодил в скандал, желая смерти украинским воинам (3041)

"Создадут нервы россиянам": Первый дивизион ПКР “Нептун” уйдёт “на золото”, - "Злой одессит" (3025)

"В капитуляции заинтересована Россия": "Стрелок"-Гиркин заговорил о конце "Л/ДНР" (2997)

Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева (2852)

"Иначе - план Б": Украина поставила ультиматум Путину по Донбассу (2847)

Персоны

Вера
БРЕЖНЕВА
Евгений
ЧЕРНЯК
Александр
КИХТЕНКО
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Удивительные отражения

Все фото »

 