Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО) Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)

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Благими намерениями выстелена дорога в ад, так прямолинейно высказался народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук, комментируя законопроект о перезагрузке судебной системы, которая сегодня рассматривается в в Верховной Раде Украины.

По словам Вакарчука, в законопроекте очень много принципиальных недоработок, с которыми фракция «Голос» согласиться не может.

Так, например, предложение о сокращении количества судей в два раза, по словам С.Вакарчука, крайне негативно скажется на эффективности и темпах рассмотрения дел, поскольку уже сейчас судьи не успевают их рассматривать.

Также члены ВККС и ВП, которые должны отвечать за обновление судейской системы, для начала должны быть сами обновлены. При этом, на сегодняшний день они контролируются старой судейской системой, что абсолютно не допустимо, убежден Вакарчук.

Эти и многие другие недоработки, а также то, что ни одна правка фракции «Голос» не была учтена, не позволяет фракции голосовать за этот закон.

