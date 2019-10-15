Киев не будет решать судьбу рынка земли в Украине, — Давид Арахамия (ВИДЕО)
Правка в законопроект о запрете продажи земли иностранцам до 2024 года — это та временная мера, которая позволит нашим гражданам адаптироваться к закону, понять его суть и не боятся открытия рынка земли, заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, сегодня в кулуарах ВР.
По его словам, на данном этапе Кабмин Гончарука совместно с нардепами активно коммуницируют и ведут диалог с регионами по данному вопросу, выезжая на места.
Так называемые, земельные туры, призваны наладить обратную связь с людьми, услышать их мнение и выработать совместную стратегию действий, отметил Д.Арахамия.
Вместе с тем, «то, что рынку земли быть, на сегодняшний день понимают все, но в какой форме это будет — вопрос к обсуждению и дискуссии», подчеркнул нардеп.