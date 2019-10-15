Киев не будет решать судьбу рынка земли в Украине, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Киев не будет решать судьбу рынка земли в Украине, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Киев не будет решать судьбу рынка земли в Украине, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Правка в законопроект о запрете продажи земли иностранцам до 2024 года — это та временная мера, которая позволит нашим гражданам адаптироваться к закону, понять его суть и не боятся открытия рынка земли, заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, сегодня в кулуарах ВР.

По его словам, на данном этапе Кабмин Гончарука совместно с нардепами активно коммуницируют и ведут диалог с регионами по данному вопросу, выезжая на места.

Так называемые, земельные туры, призваны наладить обратную связь с людьми, услышать их мнение и выработать совместную стратегию действий, отметил Д.Арахамия.

Вместе с тем, «то, что рынку земли быть, на сегодняшний день понимают все, но в какой форме это будет — вопрос к обсуждению и дискуссии», подчеркнул нардеп.

