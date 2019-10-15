Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО) Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО)

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Я не могу точно сказать, что могло повлиять на снижение рейтинга Президента Зеленского, Разумкова, Гончарука и в целом правящей партии, заявила народный депутат от фракции Слуга народа, Ирина Венедиктова.

Вместе с тем, она считает, что падение рейтингов ТОП-персон государства является абсолютно нормальным явлением.

«Когда определенный этап пройден, когда принимаются непопулярные решения, когда одни хотят принятия одних законов, а другие с ними не согласны — это рабочий процесс, который оказывает влияние на рейтинги топ-чиновников», — отметила нардеп.

Рейтинг был очень высоким и если он проседает на 7-10% — это не проблема, убеждена г-жа Венедиктова.

