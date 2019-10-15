Больше воздуха для людей, меньше льгот для олигархов, — Александр Дубинский

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Отменить военный сбор для граждан предлагает Александр Дубинский, фракция «Слуга народа».

Как заявил народный депутат сегодня в кулуарах ВР, важно пересмотреть налоговую нагрузку для простых граждан и подумать о том, как эту нагрузку перераспределить на крупный бизнес.

Так, сейчас рассматривается вопрос об увеличении ренты на добычу полезных ископаемых, в частности, марганцевых и железных руд, что принесёт, по его мнению, в государственную казну порядка 1 млрд долларов дополнительных платежей.

При дальнейшем росте экономики необходимо вести разговор, например, о снижении НДС на несколько процентов и дать немного больше воздуха для простого народа, отметил А.Дубинский.

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