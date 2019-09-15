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Украинские моряки завершили обучение в США для службы на катерах Island

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинские моряки завершили обучение в США для службы на катерах Island
 
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Украинские моряки успешно завершили спецподготовку в США. Теперь они смогут нести службу на катерах типа Island.

Как сообщает посол Украины в США Валерий Чалый на своей Facebook-странице, наши моряки теперь смогут патрулировать море на катерах «Славянск» и «Старобельск», информирует enovosty.com/news.

Торжественная церемония завершения обучения прошла на территории морской охраны «Балтимор». Во время мероприятия Валерий Чалый и Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины, выразили благодарность береговой охране, а также тем, кто был причастен к подготовке украинских моряков. Украинцы поблагодарили США за важный и полезный опыт и выразили уверенность, что военно-морские возможности нашей страны выйдут на новый уровень.

Посол подарил сотрудникам береговой охраны США украинские почетные сувениры.

От американской стороны украинских моряков поздравлял контр-адмирал Джозеф Войводич.

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Справка. Катера класса Island первоначально создавались исключительно для нужд США. Эксперты считают, что этот водный транспорт обладает отличными мореходными характеристиками. Эффективными их делают также современные навигация и оборудование.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 232

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