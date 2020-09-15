Олег Голубенко: «В евроинтеграции заинтересована больше Украина, чем ЕС»

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Владимир Зеленский утвердил концепцию нацбезопасности, согласно которой внешнеполитическими приоритетами Украины являются интеграция в НАТО и Евросоюз

С вопросом относительно возможности интеграции Украины в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что Украина больше старается стучаться и интегрироваться в Еропейский союз и НАТО, чем там нас хотят видеть

«Это малоперспективно и возможно только не благодаря чему-то, а наперекор. И только ввиду каких-то обстоятельств, которые могут возникнуть в глобальной политике, возможна интеграция Украины в НАТО либо в Европейский союз. И когда это будет выгодно, в первую очередь, Европейскому союзу и НАТО. Потому что они довольно прагматичные в своей политике и своих устремлениях. Им не столько интересно видеть Украину у себя, сколько мы заинтересованы в этом процессе. Мы больше стараемся стучаться и интегрироваться в Еропейский союз и НАТО, чем там нас хотят видеть. И они понимают, что включение Украины, например, в Европейский союз, это колоссальная обуза для них. Потому что с точки зрения экономической, подписав соглашение об ассоциации, Европейский союз получил все необходимые преференции для своих компаний и рынков, не открыв при этом до конца свои рынки и введя определенные квоты для украинских товаров. И в то же время не взяв на себя серьезные финансовые обязательства по поддержке Украины», — сообщает Олег Голубенко