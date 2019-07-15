Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента
21 июля 2019 года состоятся внеочередные парламентские выборы. Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады подписал 21 мая президент Владимир Зеленский.
Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» высказал свое мнение о том, что стоит ожидать от этих выборов, информирует enovosty.com/news.
Он уверен, что это будет еще более недееспособный парламент, окончательно утративший свою политическую субъектность.
«Я ожидал бы от него принятия нескольких законодательных пакетов: налоговая реформа, борьба с бедностью, демонополизация, создание эффективных механизмов и гарантий по стимулированию предпринимательской инициативы и защите прав инвесторов, а также усиление ключевых механизмов части развития медицины, образования и науки»,- резюмировал эксперт.