Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента

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21 июля 2019 года состоятся внеочередные парламентские выборы. Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады подписал 21 мая президент Владимир Зеленский.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» высказал свое мнение о том, что стоит ожидать от этих выборов, информирует enovosty.com/news.

Он уверен, что это будет еще более недееспособный парламент, окончательно утративший свою политическую субъектность.

«Я ожидал бы от него принятия нескольких законодательных пакетов: налоговая реформа, борьба с бедностью, демонополизация, создание эффективных механизмов и гарантий по стимулированию предпринимательской инициативы и защите прав инвесторов, а также усиление ключевых механизмов части развития медицины, образования и науки»,- резюмировал эксперт.