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Билецкий, Ярош и Кошулинский: «Свобода» показала, с кем идет в Раду

Главная » Последние новости » Политические новости » Билецкий, Ярош и Кошулинский: "Свобода" показала, с кем идет в Раду
 
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ВО «Свобода» показала, с какими людьми готова бороться за голоса избирателей

14 июня в информационном агентстве «Интерфакс» прошла пресс-конференция объединенных сил националистов, где был представлен избирательный список ВО «Свобода». Также, в партии рассказали о первых шагах и своих планах, информирует enovosty.com/news.

Спикерами на презентациям были лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, глава «Национального Корпуса» Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, заместитель председателя «Правого сектора» Василий Лабайчук и вицеспикер ВРУ Украины VII созыва, руководитель Секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский.

По словам лидера партии, националисты идут на выборы ради того, чтобы «якобы новые лица, а на самом деле «ангажированные олигархами», которые появятся в парламенте, не могли пропагандировать в стране «русский мир».

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Какими будут первые шаги и цели партии

В «Свободе» пообещали, что фракция будет делать все возможное для того, чтобы были приняты законопроекты о выводе капиталов из оффшоров и о демонополизации экономики. Кроме того, они намерены добиваться снятия неприкосновенности с главы государства, нардепов и судей, а также — внедрение действенного механизма их отзыва.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 384

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