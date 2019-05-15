СБУ блокировала международный наркотрафик из стран Ближнего Востока в Северную Америку

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Сотрудники СБУ блокировали международный наркотрафик из стран Ближнего Востока в Северную Америку через Украину

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины блокировали международный наркотрафик из стран Ближнего Востока в Северную Америку через Украину, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

При осмотре груза, следовавшего из Ирана в Канаду, на территории международного аэропорта «Борисполь» правоохранители изъяли особо крупную партию наркотических средств и психотропных веществ. В частности обнаружено почти десять килограммов веществ, содержащих в своем составе амфетамин и гашиш, а также примерно двадцать килограммов героина.

По ценам «черного рынка» стоимость находки составляет около одного миллиона долларов США. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Мероприятия по блокированию контрабандного перемещения наркотиков проводились совместно с киевской таможней ДФС Украины и следователями ГУ Нацполиции в Киеве.

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