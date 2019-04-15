Дебаты между Порошенко и Зеленским могут повлиять на выбор неопределившихся людей, — Олег Голубенко

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19 апреля должны состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским

С вопросом относительно влияния предстоящих дебатов на мнение избирателей «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, политическому эксперту Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что у одного и второго кандидата есть свой якорный электорат.

«В принципе, на якорный электорат проведение дебатов никак не повлияет и только усилит определенным образом позицию кандидатов в президенты, поскольку каждый избиратель может увидеть победу своего непосредственного кандидата.

Однако это может определенным образом повлиять на тех людей, которые еще не определились. Поэтому дебаты и проходят, как правило, уже в предпоследний день перед выборами. Так как суббота является днем тишины то, соответственно, дебаты проводятся накануне.

Таким образом проведение дебатов может повлиять на тех, кто еще не определился для того, чтобы они приняли для себя решение. На сегодня получатся так, что население понимает и имеет четкое представление о том, в каком направлении будет развитие страны у Порошенко.

Однако есть избиратели, которые до конца не понимают и не знают видение, направление и стратегический курс Владимира Зеленского ввиду того, что все это время людям рассказывали о том, что у него пророссийский курс и, соответственно, ряд людей могут получить для себя ответы на эти вопросы. То есть подтвердить или опровергнуть навязанное мнение. Поэтому предстоящие дебаты могут определенным образом повлиять на их выбор», — сообщает эксперт.