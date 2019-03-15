Санкции ЕС против России врядли повлияют на агрессию России, — Владимир Воля

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Брюссель возмущен нарушением территориальной целостности Украины. Совет ЕС продлил санкции против Российской Федерации до 15 сентября. В своем решении европейцы опираются на нарушение территориальной целостности Украины и аннексию Крыма

С вопросом относительно влияния введенных санкций на поведение России по отношению к Украине “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что введенные санкции никак не повлияют на поведение России по отношению к Украине и никак не отразятся на ситуации в Азово-Керченской акватории

«То есть, если говорить о том, что может повлиять на ситуацию, так это какие-то возможные и однозначные события, как, например, снова возникновение инцидента из-за прохождения украинских военных кораблей через Азово-Керченскую акваториию.

Но, если говорить о влиянии санкций, то они ни на что не влияют, так как они выглядят слишком символическими, потому что они касаются только восьми должностных лиц. Это значит, что эти должностные лица, которые практически все являются военнослужащими, находятся на военной службе и не слишком часто куда-то выезжают. Поэтому, в связи с этим инцидентом только 8 военнослужащих попали под санкции, что является очень символическим», — говорит эксперт.

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Относительно непрямого влияния введенных санкции на агрессию России по отношению к Украине, Владимир Воля отмечает, что нету никакого влияния на поведение России вообще.

«Если сравнивать объемы санкций и степень их воздействия, то в данном случае речь идет о санкциях только против восьми персон, то есть офицеров и военнослужащих разного уровня. А вот для сравнения есть более масштабные санкции, которые были введены против России в связи с аннексией Крымского полуострова и еще более масштабные санкции, которые были введены в связи с поддержкой Россией войны на Донбассе.

То есть если эти масштабные санкции не привели к изменению поведения России, то не стоит ожидать, что санкции против каких-то восьми человек, тем более военнослужащих, могут что-то изменить в поведении Российской Федерации», — сообщает эксперт

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