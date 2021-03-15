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Обращение к Зеленскому: «Слуга народа» стала партией аферистов и мошенников, — Дубинский

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Народный депутат Александр Дубинский уверен, что президент Владимир Зеленский лично дал команду исключить его из партии "Слуга народа"

Об этом Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook.

«Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали — ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку. Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны»,- написал теперь уже бывший «слуга народа» Александр Дубинский, комментируя свое исключение из партии, информируют "Экономические новости".

Дубинский обвиняет Президента Украины «в открытом обмане людей.Людей, которые за Вас голосовали и 2/3 этих людей Вам уже не доверяют».

«Я Вам доверял… Я верил в Вашу искренность. А оказалось, что это была не искренность. За маской искренности скрывалась великолепная игра талантливого актёра. Я до последнего боролся за Вас. Я понимал уже многое в процессах, которые происходят в последнее время. Мне многие неприятные вещи были известны. Но я не хотел верить в то, что меня, как и абсолютное большинство людей, подло и коварно обманул актёрский талант», — написал он.

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«Я убеждён, что если бы не телевизионный канал, на котором нас с Вами показывали, как и Ваш замечательный сериал «Слуга народа», то Вы не стали бы Президентом, а я не стал бы народным депутатом Украины», — заявил Дубинский и подчеркнул, что он не намерен отказываться от мандата народного депутата Украины, поскольку получил его от избирателей, перед которыми «несет ответственность».

«У Вас ещё остаётся небольшой шанс порвать с аферистами и мошенниками и начать реально служить украинскому народу»,- обратился Дубинский к Владимиру Зеленскому.

«Помните, главный герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько, которого Вы так блестяще сыграли, в самом конце сериала послал в …опу тех, кто пытается незаконно осуществлять внешнее управление независимым и суверенным государством? К сожалению, это было только в кино. А пока на деле партия «Слуга народа» стала партией «Слуга аферистов и мошенников», — сокращённо «САМ», — резюмировал нардеп.

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Напомним, в воскресенье, 14 марта, Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации президентской партии. Его лишили полномочий во время конференции киевской ячейки партии. Заседание прошло без участия нардепа. В понедельник, 15 марта, Дубинского исключили из партии «Слуга народа».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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