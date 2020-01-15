Закон о децентрализации Президента Зеленского необходимо отозвать, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, почему закон о децентрализации инициированный Президентом Зеленским, необходимо отозвать, и как турборежим влияет на качество законотворческой деятельности парламентариев.

Дубинский считает, что законопроект о децентрализации очень неоднозначный и дискуссионный. Так депутату не совсем понятно, почему таблица по данному закону одна, а текст зарегистрированный на сайте Верховной Рады, совершенно другой и их отличия принципиальные, информирует enovosty.com/news.

«Этот закон необходимо отзывать, переписывать и заново выносить на обсуждение, чтобы это был нормальный закон. Я думаю вы видели письма, которые пишут в том числе представители иностранных государств украинским руководителям, главам комитетов, о том что такая форма децентрализации неприемлема. Она не конституционна, противоречит логике и принципам морали», — отметил нардеп.

Дубинский также обратил внимание ещё на один важный момент в связи с рассмотрением данного закона. Нардеп убеждён, «если не принять закон о децентрализации, Украина не сможет провести местные выборы 25 октября, по закону об ОТГ».

На вопрос журналистов относительно нормы, согласно которой для изменения статуса того или иного региона необходимо проголосовать за это 226 голосами, Дубинский отрицательно отозвался о данной возможности. В свою очередь, он напомнил что Конституционный Суд должен вынести вердикт относительно легитимности данного законопроекта и только затем депутаты смогут проголосовать его в парламенте трёхстами голосами.

В конце брифинга нардеп посетовал на турборежим, в котором работает Верховная Рада и высказал разочарование, что законопроекты пишут люди, которые не являются профессионалами, что приводит к большому числу правовых коллизий, которые впоследствии приходится исправлять.