Закон о децентрализации — это первый шаг к установлению конституционной монархии Зеленским, — Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон о децентрализации - это первый шаг к установлению конституционной монархии Зеленским, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО) Закон о децентрализации - это первый шаг к установлению конституционной монархии Зеленским, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук убеждён, что закон о децентрализации инициированный Президентом Зеленским, по сути, аннулирует само понятие самоуправления в регионах, лишая их финансирования и ставя единоличным вершителем судеб префекта, наделённого неограниченными полномочиями.

Партия «Голос» выступает категорически против принятия данного законопроекта поскольку убеждена, что данный закон нивелирует саму суть децентрализации.

По сути, человек Президента — префект в единоличном порядке будет принимать ключевые решения в регионах. , информирует enovosty.com/news.

«Фактически, происходит, так называемая, «цементизация» централизации власти. Предлагается наделить префектов полномочиями — блокировать любые решения местной власти. А как известно, префекты назначаются Президентом. Это значит, что Президент будет влиять на решения всех органов местного самоуправления. Разве это децентрализация? Это завуалированный приход монархии», — отметил народный депутат.

Вакарчук также обратили внимание, что местные общины обеспокоены возможностью принятия данного закона и неоднократно обращались к депутатам с просьбой провести открытые общественные слушания с тем, чтобы центральные органы власти смогли услышать мнение людей в регионах.

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Ведь, по сути, новый закон лишает общины права строить свою экономическую политику на местах согласно региональной специфике и потребностей.

Святослав ss="tag" href="https://enovosty.com/tag/vakarchuk" target="_blank">Вакарчук также обратил внимание ещё на одну важную и неоднозначную норму закона, которая в нынешних условиях ведения гибридной войны с Россией, может сыграть на руку северному агрессору.

«В этом законе есть опасные нормы, которые могут использовать, так называемые, сторонники Новороссии. У них появляется реальная возможность добиться своих целей вполне конституционным путём. Согласно букве закона, 226 депутатов вполне смогут менять названия населённых пунктов, менять области, переименовывать их и вообще делать те вещи, которые сегодня выгодны России и Путину», — убеждён нардеп.

Напомним, сегодня закон о децентрализации, который был инициированный Президентом Зеленским и обозначенный им как неотложный, ещё утром был в повестке дня Верховной Рады, позже он был снят с рассмотрения.

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В кулуарах депутаты комментируют, что у монобольшинства на сегодня нет голосов для принятия данного законопроекта.