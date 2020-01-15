От легализации игорного бизнеса выиграют два-три человека в нашей стране, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » От легализации игорного бизнеса выиграют два-три человека в нашей стране, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) От легализации игорного бизнеса выиграют два-три человека в нашей стране, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович дал оценку новому законопроекту о легализации игорного бизнеса, а также рассказал, чем чревата для украинского общества подобная инициатива власти.

Вадим Рабинович крайне негативно высказался относительно законопроекта об игорном бизнесе, выразив крайнее удивление, почему именно сейчас власть так настаивает на принятии этого закона. , информирует enovosty.com/news.

Он также отметил, что в сложный для страны период не стоит провоцировать нищее общество нести последние копейки в казино и игровые залы.

«Объясните мне, что такое произошло в нашей стране, что нужно срочно легализовать азартные игры, которые вы же и закрыли. Ничего нам доход от этого вида деятельности не даст, наживутся два три человека, причём, не хочу говорить, с какой страны», — отметил нардеп.

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Вместе с тем Вадим Рабинович положительно оценил инициативу власти о закрытии игровых заведений и призвал быть последовательными в своих решениях.

«Необходимо закрывать и не давать возможности работать этому бизнесу, потому что он не нужен — это не главная необходимость сегодняшней страны. Давайте поднимем зарплаты и пенсии, отстроим экономику, а потом, если захотят, будут играть себе в казино. Никто не умрет, что казино нет. Мы будем категорически против данного законопроекта», — подчеркнул нардеп.