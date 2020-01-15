Нам не дают покоя предшественники, строят козни, чтобы не дать нам работать, — Николай Тищенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нам не дают покоя предшественники, строят козни, чтобы не дать нам работать, - Николай Тищенко (ВИДЕО) Нам не дают покоя предшественники, строят козни, чтобы не дать нам работать, - Николай Тищенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться «Слугам народа» в результате козней и манипуляций предшественников, а нынче и коллег по парламенту.

На вопрос журналиста относительно перерывов в работе парламента (встреча лидеров фракций и руководства парламента по закону о земле — Прим. ред.), информирует enovosty.com/news.

Николай Тищенко достаточно резко высказался относительно затягивания работы Рады.

«Я хочу, чтобы люди понимали, что это не были перерывы, это такая технология, чтобы не дать работать нормальным депутатам. Наши предшественники делают все возможное: регламентные коллизии, фантазируют, срывают работу выступлениями не по теме.

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Наша команда хочет работать, у нас нет времени на перерывы, как и нет времени у страны ждать. Чего ждать? 28 лет ждали и сейчас ждём», — возмутился нардеп.

Также депутат порекомендовал тем людям, которые ищут пиара, выступая с трибуны парламента не по теме, поехать на Олимпиаду и сделать что-то полезное для страны и народа.

Николай Тищенко также отметил, что после праздников пришёл с новыми силами в парламент работать и радикально менять страну.

«Все хорошо, работаем. Выспался, как говорится, набрался жирку. Мы пришли все с желанием победы. Все хорошо!», — с воодушевлением подчеркнул Тищенко.