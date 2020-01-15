На премии, которые выписали себе Коболев и Витренко, можно было поднять пенсии, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » На премии, которые выписали себе Коболев и Витренко, можно было поднять пенсии, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) На премии, которые выписали себе Коболев и Витренко, можно было поднять пенсии, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович дал оценку украинской делегации в ПАСЕ, баснословным премиям госчиновников и поделился соображениями, за чей счёт можно поднять пенсии пенсионерам в Украине.

Народный депутат достаточно эмоционально отреагировал на ситуацию с демаршем и последующим возвращением нашей делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что подобные действия выглядят несколько непоследовательно и немного странно для мирового сообщества, призвав коллег по парламенту к более взвешенным решениям и действиям. , информирует enovosty.com/news.

«Сначала они заявили, что не будут работать в ПАСЕ, потом пришли и говорят, что теперь будут работать. Организовывают какой-то перформанс, одевают перчатки и занимаются ерундой. Они не понимают, что этот троллинг хорош внутри революционной страны, а в Европе вообще не понимают что происходит. Возвращаться в ПАСЕ, безусловно, надо. Куда они нас ведут? В ПАСЕ — враги, в Германии — враги, а куда мы идем? В какую сторону?», — задается вопросом народный депутат.

Также Вадим Рабинович не оставил без внимания и многомиллионные премии госчиновников, отдельно остановившись на руководителе Укрпочты, зарплата которого в разы выше чем у президента США, а финансовые показатели работы самой Укрпочты в разы хуже чем в Америке.

Не забыл нардеп и о топ-менеджменте НАК Нафтогаза, предположив, что на сумму премий, которые выписали себе госчиновники этой структуры, вполне можно было поднять пенсии всем пенсионерам страны .

«Они повыписывали себе зарплату и премии на сотни тысяч гривен. Глава Укрпочты, гражданин США, в разваленной Укрпочте, получает в два раза больше чем Дональд Трамп. А то, что выписали Коболеву и Витренко (премии за возвращённый долг Газпрома, — прим.ред.) достаточно было бы, чтобы поднять пенсионерам пенсии», — возмутился Вадим Рабинович.