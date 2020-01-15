Легализация игорного бизнеса приведет к инвестиционному буму в гостиничном секторе, — Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Легализация игорного бизнеса приведет к инвестиционному буму в гостиничном секторе, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО) Легализация игорного бизнеса приведет к инвестиционному буму в гостиничном секторе, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга Народа» Даниил Гетманцев убеждён, что основная цель принятия закона о легализации игорного бизнеса — это возможность стимулировать развитие и рост гостиничного хозяйства в Украине, поскольку размещение в отелях игорных залов будет способствовать привлечению инвестиций в эту отрасль.

По утверждению народного депутата на сегодняшний день крупные инвесторы заинтересованы и готовы вкладывать в развитие и строительство гостиничного хозяйства Украины. Единственным препятствием на пути к развитию этой отрасли был запрет на ведение игорного бизнеса. Сняв запрет и легализовав эту отрасль, закон автоматически устраняет все препятствия на пути крупных иностранных инвестиций. , информирует enovosty.com/news.

«Многие зарубежные инвесторы готовы заходить на территорию Украины со своими проектами строительства больших пятизвездочных отелей при условии, если у них будет возможность приобрести лицензию на казино», — заявил нардеп.

Гетманцев также рассказал о тех изменениях, которые коснулись данного законопроекта в процесс его доработки.

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Так, профильный комитет поднял возрастной ценз для молодых лиц, которым разрешена игровая деятельность с 18 до 21 года. Также игровые залы не будут размещаться в отдельно стоящих зданиях, торговых центрах и жилых домах, отныне казино и игровые залы будут только в гостиницах.

Народные избранники также побеспокоились и о наказании за правонарушения, связанных с игровым бизнесом: «огромные штрафы и лишение свободы до 6 лет будут адекватным наказанием за правонарушение», утверждает Гетманцев.

«Приобрести лицензию на ведение игровой деятельности будет просто, при условии соблюдения всех требований. «Правила игры» — понятны и просты, а бюджет страны получит дополнительный доход, — убеждён Даниил Гетманцев.

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«Есть стоимость лицензии, 25 автоматов — одна лицензия, если мы говорим о казино, там также необходимо купить лицензию. Это первая статья доходов в бюджет. Также мы планируем получать доход от поступлений, так называемого, «валового игрового дохода», того дохода, который казино или игральный зал получает от посетителей», — рассказал нардеп.

Даниил Гетманцев уточнил, что это только первое чтение законопроекта. Многие спорные нормы будут еще рассматриваться и обсуждаться.

Народный депутат убеждён, что ко второму чтению депутаты увидят законопроект без недочётов, в котором будет учтена, как позиция профильного комитета, так и рекомендации отдельных депутатов.