Легализация игорного бизнеса — наркотическая игла, на которую подсаживают общество, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Легализация игорного бизнеса - наркотическая игла, на которую подсаживают общество, - Сергей Соболев (ВИДЕО) Легализация игорного бизнеса - наркотическая игла, на которую подсаживают общество, - Сергей Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев убеждён, что новая версия законопроекта о легализации игорного бизнеса изменилась в худшую сторону, не оставив шанс украинскому обществу побороть игривую зависимость, напротив, провоцируя повсеместное распространение лудомании.

Больше всего нардепа возмутила норма согласно которой, казино и игровые залы можно открывать даже в небольших населённых пунктах, при этом расширяется пул гостиниц, которые могут купив лицензию и осуществлять игровую деятельность даже при наличии всего лишь 25 номеров. , информирует enovosty.com/news.

Соболев напомнил, что Президент Зеленский в своей речи, посвящённой легализации игорного бизнеса, утверждал, что казино и игровые залы будут открываться исключительно в пятизвездочных отелях, чтобы дать возможность богатым гражданам тратить свои деньги, но ограничить доступ к игровым автоматам людям с доходом ниже среднего, которые проигрывают в казино весь доход семьи.

«На мой взгляд, фактически, всю нацию подсаживают на страшную иглу, которой болеют, по данным ВОЗ, шесть процентов населения планеты. Когда последнюю копейку из дома будут нести в игральные учреждения, или в казино. Это самое страшно, что можно представить», убежден Соболев.

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Относительно доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, Сергей Соболев выразил большое сомнение и скепсис, что эти поступления будут значительными.

«Это мизер по сравнению с тем, какие потери понесёт бюджет, а также ухудшение морального состояния общества, опустошение кошельков людей. Поэтому я убеждён, что этот законопроект существенно ухудшает ситуацию и наша политическая сила не будет за него голосовать. Более того, мы сделаем все, чтобы такие законы не имели право на жизнь», — подытожил Сергей Соболев.