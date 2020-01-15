Игровые залы с улиц переместятся в хостелы, — Ярослав Юрчишин (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин убеждён, что новая версия закона о легализации игорного бизнеса в Украине только усугубит сложившуюся ситуацию в стране, убрав игровые автоматы с улиц и переместив их в обычные хостелы в жилых домах.

Ярослав Юрчишин поделился своими сомнениями относительно новых правок в закон о легализации игорного бизнеса. , информирует enovosty.com/news.

Так, согласно новых норм предложенных профильным комитетом, игровые залы могут размещаться в отелях от трёх до пяти звёзд. Как утверждает нардеп, в украинских реалиях получить три звёзды без труда может даже рядовой хостел, имея в распоряжении 25 кроватей.

«То, что вводится ограничение на 25 номеров очень интересно. Прямо сейчас вы можете на сайте booking найти трехкомнатный хостел и вам в поиске будет показывать как 6 номеров. Поэтому, если поставить 25 кроватей в пятикомнатной квартире, то у вас появляется помещение, где вы можете параллельно проводить игровую деятельность», — с недоумением отметил нардеп.

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Ярослав Юрчишин убеждён, что казино и игровые залы необходимо размещать исключительно в пятизвездочных отелях. С тем, чтобы обеспеченные граждане получили возможность потратить свои деньги в респектабельных местах, где будет осуществляться контроль и правопорядок.

Депутат убеждён, что после принятия закона начнётся массовое открытие игровых залов по всей стране, что повлечёт за собой распространение игровой зависимости, в том числе, и среди молодежи.

«В данном случае мы имеем закон не о предотвращении лудомании, мы имеем закон о легализации доходов тех лиц , которые наживаются на человеческой зависимости», — подытожил Юрчишин.