Депутаты попытаются повторно принять закон об игорном бизнесе, исправив недочёты, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Депутаты попытаются повторно принять закон об игорном бизнесе, исправив недочёты, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Депутаты попытаются повторно принять закон об игорном бизнесе, исправив недочёты, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Верховная Рада на этой неделе со второй попытки попытается взять под контроль игорный бизнес Украины. Что изменилось в новой версии законопроекта, все ли спорные нормы учтены профильным комитетом, рассказала «Экономическим новостям» народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады.

Депутат заверила журналистов, что в новой версии закона о легализации игорного бизнеса учтены все спорные моменты, которые помешали проголосовать данный закон ранее, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно новых правок, увеличивается возраст молодых людей, которым разрешена игровая деятельность с 21 года ( ранее было — 18, — прим. ред.).

Также аннулирована возможность любого размещения игровых залов на улицах и в торгово-развлекательный центрах.

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Игровые залы могут размещаться только в 3*, 4*, 5* звездочных гостиницах.

На вопрос журналиста: «осталась ли норма в законе, согласно которой отдельно стоящие здания могут использоваться под игральные залы?», Верещук, со ссылкой на Давида Арахамию, заверила: «Снят вопрос относительно отдельно стоящих строений и размещения в них игровых залов. В предыдущей версии закона говорилось о 10000 м2. Потом и другие цифры назывались. Сейчас этот вопрос снят с повестки дня полностью. В новой редакции речь идёт только о гостиницах от трёх до пяти звёзд», — прокомментировала Ирина Верещук.