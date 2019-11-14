Желание Коломойского «полюбить Москву» я не разделяю, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Желание Коломойского «полюбить Москву» я не разделяю, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Желание Коломойского «полюбить Москву» я не разделяю, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Закон о рынке земли между первым и вторим чтением может претерпеть существенных изменений. Необходимо добавить пункт о референдуме, сбалансировать норму по максимальному объему земли в одни руки при покупке, и отрегулировать вопрос по госгеокадастру и рейдерству. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа», Давид Арахамия.

«Когда будут учтены в законе эти моменты люди будут чувствовать себя более защищенно, будут меньше боятся. Украинский фермер не хочет продавать, он хочет работать. Но если он решит продать свой пай у него будет такая возможность», заявил нардеп, информирует enovosty.com/news.

Также депутат опроверг слухи о том, что инакомыслие внутри партии «Слуга народа» часто наказуемо. Особенно это касается голосования по закону о рынке земли. В частности, речь идет об Ирине Верещук, которая последовательно отстаивала свою позицию относительно недоработок в данном законе и желании воздержаться от голосования по нему.

Давид Арахамия также негативно оценил инициативу миллиардера Игоря Коломойского по получению финансовой помощи для Украины со стороны России.

«Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России. Я не поддерживаю такие лозунги», — отметил Арахамия.

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Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине пора повернуть внешнеполитический вектор обратно в сторону России.