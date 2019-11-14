Земля — невозобновляемый стратегический актив. Потеряв один раз, не вернем никогда, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Земля - невозобновляемый стратегический актив. Потеряв один раз, не вернем никогда, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Земля - невозобновляемый стратегический актив. Потеряв один раз, не вернем никогда, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Перед вторым чтением законопроекта о рынке земли необходимо внести существенные правки относительно сокращения разрешенного предела продажи земли в одни руки, а также четко зафиксировать сроки проведения всеукраинского референдума, на котором украинцы выскажут свою позицию относительно права продавать и покупать украинскую землю иностранцоми и зарубежными компаниями. Об этом заявила представитель Правительства в Верховной Раде, депутат от фракции «Слуга народа», Ирина Верещук.

По ее словам, на сегодняшний день она не видела закона о референдуме, а в нынешних турбулентных внешне- и внутриполитических условиях никто не может гарантировать украинским гражданам, что такой референдум непременно состоится.

«Данная норма, которая бы гарантировала проведение такого референдума, должна была быть изначально прописана в нынешней редакции закона о рынке земли!», — убеждена Верещук. , информирует enovosty.com/news.

«У нас есть беспрецедентная поддержка общества, мы не можем ее растерять. Мы должны ее беречь, потому что это наш народ, наш работодатель. Мы должны были быть другими. Но сегодня, какое качество политики мы демонстрируем, блокируя трибуну и обвиняя друг друга. Существуют большие риски, если мы откроем рынок земли и, не дай бог, случится непоправимое. А это может случится, потому что земля — это невозобновляемый актив и потеряв его раз, у нас не будет возможности его вернуть уже никогда», — подчеркнула политик.