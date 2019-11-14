В «Слуге народа» объяснили, почему в госбюджете-2020 не увеличили пенсии и зарплату (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В «Слуге народа" объяснили, почему в госбюджете-2020 не увеличили пенсии и зарплату (ВИДЕО) В «Слуге народа" объяснили, почему в госбюджете-2020 не увеличили пенсии и зарплату (ВИДЕО)

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Заместитель главы Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин объяснил, почему в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено увеличение субсидий, зарплат и пенсий.

«Доходная часть бюджета, которая сформирована правительством Гончарука, позволяет максимально поднять минималку, по учителям — поднять зарплаты, поднять пенсии. То есть, поднятие социальных стандартов есть. Но доходная часть, которая есть, позволяет поднять минимально, чтобы бюджет был сбалансированным», — рассказал Трухин, информирует enovosty.com/news.

Он заверил, что парламент будет работать над увеличением соцстандартов в Украине в следующем года.

«Сейчас мы с коллегами, в том числе из других фракций, разрабатываем ряд законопроектов которые могут быть ресурсными. Это и янтарь, и игорный бизнес, и ряд других, которые находятся в стадии разработки. И тогда мы сможем увеличить доходную часть бюджета и, соотвественно, вполне реально будет распределить средства на социальные нужды граждан», заявил нардеп от «Слуги народа.

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По словам Трухина, увеличение выплат пенсионерам и бюджетникам в следующем году ограничено размером доходной части бюджета.