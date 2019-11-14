«Слуги народа» ошибочно оставили миллиардные акцизные сборы в регионах, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слуги народа» ошибочно оставили миллиардные акцизные сборы в регионах, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) «Слуги народа» ошибочно оставили миллиардные акцизные сборы в регионах, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Верховная Рада поддержала поправку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах. После этого председатель ВР Дмитрий Разумков срочно объявил перерыв в работе парламента. Об этом заявил депутат от фракции «Европейская солидарность», Алексей Гончаренко.

Принятие данной поправки, которая не прошла профильный комитет, состоялось под бурные аплодисменты нардепов, информирует enovosty.com/news.

Фракция «Европейска солидарность» и другие проголосовали за эту поправку. Это вызвало истерику в руководстве «cлуг народа» и они остановили заседание Верховной Рады. Сейчас они разбираются, что с этим делать. Будут думать как «выдавить» у местного самоуправления эти деньги на Киев», — уверяет Гончаренко.

Отметим, данная поправка не прошла профильный комитет, поскольку по мнению членов комитета, она может привезти к дисбалансу в бюджете. Речь идет о 7,7 млрд грн. на следующий год.

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В целом, данное решение поддержали 275 народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассматривает проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.