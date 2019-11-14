Скандал в «Слуге народа»: Верещук вступилась за Скороход (ВИДЕО)

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Если ордер на арест мужа Скороход выписан после голосования закона о земле, тогда появится много вопросов, — Ирина Верещук.

Чтобы убрать все инсинуации вокруг неоднозначной ситуации с арестом мужа нардепа от «Слуги народа» Анны Скороход, г-н Касько (которого г-жа Скороход обвинила в заангажированности и выполнении указаний Банковой), должен обнародовать дату ордера на арест. Если ордер датирован вчерашним числом (день голосования закона о земле), многие вопросы отпадут. Если ордер выписан намного раньше, тогда это вопросы исключительно к правоохранительным органам. Так прокомментировала этот конфлик депутат «Слуги народа», Ирина Верещук.

Она считает, что публичный конфликт требует внимания общества и о его результатах нужно будет сообщить.

Вместе с тем, Представитель Кабмина в ВР Ирина Верещук сама может быть уволена с этого поста из-за критики в адрес правительства. Об этом сегодня сообщила она сама.

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Верещук добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также ее позиции относительно целого ряда законопроектов.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Анна Скороход заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: «По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено». Также она сообщила о давлении на нее руководства «Слуги народа» и Офиса Президента: «Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам».

Вместе с тем, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: «Я никогда никому ничего не предлагала».

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Позже Арахамия заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.