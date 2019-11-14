Мы переходим в оппозицию к политике уничтожения Украины, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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После принятия закона о рынке земли, партия «Батькивщина» переходит в оппозицию к нынешней власти, обращается в Конституционный суд за разъяснением 13 статьи Конституции, где говорится о том, что украинская земля — собственность украинского народа, а также обжалует в суде принятие закона в первом чтении, так как оно прошло с нарушениями регламента. Об этом заявила лидер фракции «Батькивщина» в ВР Украины, Юлия Тимошенко.

«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности. Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику президента Зеленского и его партии «Слуга народа», — говорит Тимошенко, информирует enovosty.com/news.

По ее слом, ко второму чтению «объединившись с аграриями, профсоюзами и теми кому небезразлична судьба Украины, можно будет изъять из законопроекта, все те положения, которые на сегодняшний день ставят под угрозу суверенитет страны, а также убивают малый и средний фермерский бизнес, который должен быть базисом аграрного сектора Украины».

«Батькивщина никогда не мирилась с предательством Украины, поэтому мы подаем в суд документы, которые будут оспаривать принятие закона о рынке земли в первом чтении, которое происходило с нарушением процедур и регламента. Мы будем работать на всех фронтах, чтобы не допустить проведение предательской, антиукраинской политики. Мы были и будем вместе с народом», — подытожила лидер «Батькивщины».

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При рассмотрении в парламенте законопроектов о рынке земли, Тимошенко выступала против. Она заявляла, что в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.

Тef="https://enovosty.com/tag/suverenitet-strany" target="_blank">f="https://enovosty.com/tag/sluga-naroda" target="_blank">акже Тимошенко смущает разрешенный предел продажи земли в одни руки — 200-210 тысяч гектаров. По ее мнению, принятие закона о рынке земли в его нынешней редакции сделает Украину — «страной третьего мира».

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от «Слуги народа» о продаже сельскохозяйственной земли.

Законопроект поддержали только нардепы от «Слуги народа» — 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.

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При рассмотрении Тимошенко напомнили о ее проекте закона о рынке земли от 2008 года, которым предлагалось продавать землю иностранцам и иностранным компаниям, а также иностранным государствам.