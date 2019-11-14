Депутат «Слуги народа» Анна Скороход обвиняет власть в аресте мужа и репрессиях (ВИДЕО)

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Депутат «Слуги народа» Анна Скороход обвинила руководство «Слуги народа» в аресте мужа и давлении на неё, из-за ее голосований против рынка земли, а также отстаивания государственных интересов по ГТС Украины.

«Сегодня за то, что я не голосовала так, как от меня требовала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», — сказала Скороход в кулуарах парламента, информирует enovosty.com/news.

По ее слов, перед голосованием ей звонили из Офиса президента и настоятельно рекомендовали не голосовать против закона о земле.

В свою очередь, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что партия к этому не имеет никакого отношения.

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«Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала деньги, то это факт», — сказал Арахамия.

Анна Скороход также заявила, что обвинения против ее мужа не имеет под собой никаких оснований и является местью за ее политическую позицию.

«Дело в России было сфабриковано, у него был большой бизнес который «отжали». Сейчас он находится в Печерском суде, задержан на основании требования России от 2017 года о его выдаче», — уверяет Скороход.

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Она также утверждает, что внутри фракции «Слуга народа» существует жесткая цензура с запретом ходить на телеканалы, которые не одобрены руководством партии. И что в ее адрес не раз звучали требования не ходить на эфиры «неугодных» власти СМИ. А также неоднократно звучали замечания относительно ее голосования по ключевым вопросам.

Напомним, гражданский муж Скороход — бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин.

Он разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.