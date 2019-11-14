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Бюджет-2020: Минимум на социальные выплаты, максимум на силовой блок, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Бюджет-2020: Минимум на социальные выплаты, максимум на силовой блок, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
 
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Сегодня ВР приняла главный финансовый документ страны, который предполагает минимальное повышение пенсии, урезание субсидий, а также минимальное повышение зарплаты учителям и военнослужащим. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от «Европейской солидарности», Алексей Гончаренко.

«У Зеленского буквально восприняли словосочетание — «минимальная зарплата» и решили, что это то, что должно минимально увеличиться», — заявил Гончаренко, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что «минимальная пенсия стартует с 1630 грн, повышение запланировано только через полгода и всего лишь на 74 грн. Минимальная зарплата увеличится на 13%. Зарплата учителям, с учетом инфляции, вырастет на 2%, а военнослужащим — на 3%. Уменьшение субсидий — на 7 млрд грн, про том, что уже сегодня цена на газ выросла на 15% и будет расти дальше. Увеличились выплаты силовым ведомствам таким как ДБР, СБУ, ГПС, управлению госохраны, а также — на аппарат Кабинета Министров».

«Зеленский заявлял об Украине его мечты. Что Украина, в которой бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от платежки. Так я вам могу сказать, что теперь бабушка не доживет до платежки, потому что когда она увидит свою пенсию, она получит инфаркт, платежку даже ждать не прийдется», — эмоционально отметил нардеп.

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Напомним, сегодня, в ВР Украины во втором чтении проголосован Бюджет на 2020 год.

Бюджет поддержали фракция «Слуга народа», группа «За будущее», а также большинство внефракционных депутатов.

Партия «Голос», а также большинство депутатов партии «Батькивщина» воздержались. Против — проголосовали депутаты ОПЗЖ и «ЕС».


Автор: Елена Каденко
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