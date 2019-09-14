На Западе назвали фатальную ошибку Зеленского и дали важный совет

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Новому украинскому лидеру не стоит пытаться контролировать все процессы в стране

Бывший польский президент Александр Квасьневский заявил о том, что Владимир Зеленский совершит огромную ошибку в том случае, если попытается взять под контроль все процессы в Украине и не будет заниматься развитием демократических институтов в стране, информирует enovosty.com/news.

В интервью известному изданию бывший глава европейского государства заявил о том, что Владимир Зеленский не похож на человека, который хотел бы занять роль авторитарного лидера. Тем не менее, он может совершить фатальную ошибку в случае, если попробует все взять под свой контроль и решит, что может оказывать влияние на все процессы а такой стране как Украина.

Также, Квасьневский дал важные советы новому украинскому лидеру. В частности, он считает, что в Украине в приоритете помощь демократическим институтам. Их нужно сделать профессиональными и максимально самостоятельными. «Хочешь контролировать всё — не контролирует ничего», — выразил мысль экс-президент, добавив, что если глава государства считает, что под контролем реформы будут двигаться оперативнее, то в реальности суть таких изменений окажется слабой. Цель хорошего лидера страны состоит в том, чтобы найти нужны людей и грамотно распределить между ними все полномочия. Нужно делать ставку на молодость, опытность, энергичность и профессионализм.