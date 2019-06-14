«Четкий сигнал главе Кремля»: Преемница Меркель выругала Путина и поддержала Украину

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В Берлине выругали российское правительство за постоянную дестабилизацию соседних стран

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала хозяину Кремля Владимиру Путину жесткую позицию по поводу вмешательства России в дела соседних стран. Её слова привело авторитетное немецкое издание, информирует enovosty.com/news.

Так, немецкий политик, которая является преемницей Ангелы Меркель, заявила о том, что Путин и другое руководство Российской Федерации делает все ради того, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах.

Также, Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время своего выступления на мероприятии Фонда имени Бернса, в достаточно жесткой форме высказала позицию по отношению к РФ. В докладе политик подчеркнула невозможность допустить ситуацию, чтобы Азовское море стало российскими территориальными водами, а Украинское государство осталось без жизненно важных морских путей. Также немецкий политик заявила о том, что нельзя допустить снятия санкции с России.

«Чёткий сигнал президенту РФ Путину!», — говорится об этом в немецком издании.

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